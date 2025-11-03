Musei diffusi nel VII Municipio | itinerari da San Giovanni al Parco degli Acquedotti

Romatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna anche quest’anno Musei Diffusi, l’iniziativa promossa da Roma Capitale in collaborazione con il Touring Club Italiano di Roma, che trasforma il territorio in un grande museo a cielo aperto, invitando cittadini e visitatori a riscoprire i luoghi della memoria, della cultura e della vita. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Musei Diffusi 2024, i cittadini riscoprono l'antica via Cornelia - Domenica 24 novembre si è conclusa, registrando un grande successo di pubblico, la nuova edizione del progetto Musei Diffusi nel quattordicesimo municipio che ha coinvolti ragazzi e ragazze del ... Secondo romatoday.it

