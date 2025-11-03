Murgita entusiasta | Genoa continuando a battagliare ci si può togliere grandi soddisfazione Penso che…

Murgita, allenatore del Genoa, ecco le dichiarazioni del tecnico rossoblu dopo la vittoria contro il Sassuolo Il Genoa torna a respirare dopo settimane complicate. La vittoria ottenuta nell'ultima giornata di Serie A ha ridato entusiasmo e fiducia a tutto l'ambiente rossoblù. Al termine del match, il tecnico Murgita, visibilmente soddisfatto, ha sottolineato come questo successo .

Murgita e Criscito: “È tutta una questione di testa, vogliamo una prestazione da Genoa” - La conferenza stampa di Domenico Criscito e Roberto Murgita prima della partita tra Sassuolo e Genoa di lunedì 3 novembre ... Come scrive gianlucadimarzio.com

Genoa: Vieira lascia, squadra affidata a Murgita con Criscito - La guida tecnica della Prima Squadra passa ad interim a Roberto Murgita, affiancato da Domenico Criscito. Si legge su ligurianotizie.it

Verso Sassuolo – Genoa, l’ottimismo di Murgita e Criscito: “I ragazzi hanno reagito, visto cose buone in allenamento” - I due hanno pungolato i giocatori a fare una partita "da Genoa" ... Come scrive msn.com