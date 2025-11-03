Muore dopo essere stato dimesso dall’ospedale | 4 indagati

Tempo di lettura: < 1 minuto Quattro persone iscritte nel registro degli indagati per la morte di Antonio Granato, il 56enne di Ariano Irpino, deceduto sotto la sua abitazione di via Vitale ad Ariano Irpino, lo scorso 22 ottobre, opo essere stato dimesso dal pronto soccorso dell’ospedale Frangipane-Bellizzi, presso il quale si era recato per un malore avvertito qualche ora prima in strada. Si tratta del medico accettatore del pronto soccorso, un radiologo, un neurologo e un biologo. Si tratta dei quattro professionisti che a vario titolo – visite, analisi ed accertamenti – si sono occupati del paziente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Muore dopo essere stato dimesso dall’ospedale: 4 indagati

