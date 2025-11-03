MULTI La Leggenda Continua | I Classici di Sonic Rivivono Grazie a Progetti di Decompilazione RSDKv3RSDKv4 e SonicMANIA

Il mondo del retro-gaming sta vivendo un periodo d’oro, non solo grazie agli emulatori, ma anche grazie al meticoloso lavoro di reverse engineering e decompilazione. In prima linea in questa rinascita ci sono i titoli storici di Sonic the Hedgehog. La comunità di sviluppatori e appassionati sta infatti rendendo disponibili alcuni dei capitoli più amati della serie su piattaforme moderne, con un livello di precisione e compatibilità impressionante. Ecco un resoconto sulle ultime release che stanno facendo parlare di sé. 1. Sonic CD: Un Viaggio nel Tempo, Rigenerato. Il Progetto: RSDKv3-Decompilation (Sonic-CD-11-Decompilation) L’Autore: Leonx254 Versione: v1. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net