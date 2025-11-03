Multe e telefonate moleste | ecco le novità di novembre

Laverita.info | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Novità per i cittadini. Da questo mese stop al telemarketing da numero mobile, mentre il 30 novembre potrebbe arrivare lo stop a molti autovelox non conformi alle normative. 🔗 Leggi su Laverita.info

multe e telefonate moleste ecco le novit224 di novembre

© Laverita.info - Multe e telefonate moleste: ecco le novità di novembre

Contenuti che potrebbero interessarti

multe telefonate moleste novit224Multe e telefonate moleste, le novità di novembre - Novità per i consumatori a novembre, con alcune scadenze che attendono i cittadini e che potrebbero rivoluzionare la vita quotidiana. Lo riporta msn.com

Telefonate moleste dai call center, normativa anti-spoofing ancora insufficiente - spoofing il 19 agosto 2025, la situazione delle telefonate moleste in Italia resta critica. Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Multe Telefonate Moleste Novit224