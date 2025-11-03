Moviola Verona Inter la Gazzetta promuove Doveri | tiene in pugno il match corretto il giallo a Bisseck e il non fallo su Pio Esposito

Inter News 24 . L’analisi. La sofferta vittoria dell’Inter sull’Hellas Verona per 2-1 è stata una partita tesa e ricca di episodi arbitrali complessi. L’analisi de La Gazzetta dello Sport ha promosso la gestione del direttore di gara, Daniele Doveri della sezione di Roma 1, assegnandogli un 6 in pagella. Secondo il quotidiano, l’arbitro ha gestito con polso una gara spigolosa, indovinando le decisioni sugli episodi chiave. Il giallo a Bisseck: perché non era rosso. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moviola Verona Inter, la Gazzetta promuove Doveri: tiene in pugno il match, corretto il giallo a Bisseck e il non fallo su Pio Esposito

News recenti che potrebbero piacerti

Hellas Verona-Inter, la moviola - Doveri non usa i cartellini, ma vede bene su Bisseck-Giovane e Bella-Kotchap-Esposito - X Vai su X

Moviola Verona Inter, Bisseck andava espulso? Il difensore nerazzurro stende Giovane da ultimo uomo, ma viene graziato da Doveri - facebook.com Vai su Facebook

Verona-Inter, moviola: niente rosso a Bisseck, esplode il Bentegodi, proteste per un rigore su Pio - La prova dell’arbitro romano Daniele Doveri al Bentegodi nel lunch match di serie A Verona- Riporta sport.virgilio.it

Verona-Inter, la moviola: Bisseck su Giovane, è solo giallo? - Gli episodi arbitrali più discussi e controversi del match valido per la decima giornata di campionato: l'incontro è stato arbitrato da Daniele Doveri ... Lo riporta eurosport.it

Hellas Verona-Inter, la moviola - Doveri non usa i cartellini, ma vede bene su Bisseck-Giovane e Bella-Kotchap-Esposito - Per il lunch match della decima giornata di Serie A tra Verona e Inter il designatore Gianluca Rocchi ha scelto Daniele Doveri. msn.com scrive