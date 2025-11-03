Inter News 24 Moviola Verona Inter, Calvarese: «Giallo a Bisseck sostenibile da due elementi, ma se avesse estratto il rosso.». La spiegazione dell’ex arbitro. L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, sulle colonne di Tuttosport, ha promosso la direzione di gara di Daniele Doveri nel complicato match tra Hellas Verona e l’Inter. L’episodio più discusso è stato il fallo del difensore nerazzurro Yann Bisseck sull’attaccante scaligero Giovane. Per Calvarese, la decisione di estrarre solo il cartellino giallo è “sostenibile”. La motivazione è tecnica: non c’erano gli estremi per il DOGSO (chiara occasione da gol), dato che il pallone si dirigeva verso la linea laterale, dove stava rinvenendo anche il centrocampista Petar Sucic, e la porta era ancora lontana. 🔗 Leggi su Internews24.com

