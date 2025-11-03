Moviola Inter Verona Calvarese difende Doveri su Tuttosport Il contatto tra Bisseck e Giovane scelta sostenibile ma c’è un ma! L’analisi dell’ex arbitro

Moviola Inter Verona, l’ex ar bitro analizza gli episodi del Bentegodi: «Scelta sostenibile, ma fosse arrivato il rosso.». La sua analisi su Tuttosport Secondo l’analisi di Tuttosport, firmata da Gianpaolo Calvarese, la direzione di Daniele Doveri in Inter-Verona è stata nel complesso corretta, nonostante qualche episodio controverso. Il più discusso resta il fallo di Yann . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Inter Verona, Calvarese difende Doveri su Tuttosport. Il contatto tra Bisseck e Giovane scelta sostenibile, ma c’è un ma! L’analisi dell’ex arbitro

Leggi anche questi approfondimenti

Hellas Verona-Inter, la moviola - Doveri non usa i cartellini, ma vede bene su Bisseck-Giovane e Bella-Kotchap-Esposito - X Vai su X

Moviola Verona Inter, Bisseck andava espulso? Il difensore nerazzurro stende Giovane da ultimo uomo, ma viene graziato da Doveri - facebook.com Vai su Facebook

Verona-Inter, moviola: niente rosso a Bisseck, esplode il Bentegodi, proteste per un rigore su Pio - La prova dell’arbitro romano Daniele Doveri al Bentegodi nel lunch match di serie A Verona- Segnala sport.virgilio.it

Verona Inter, continuano le polemiche sulla mancata espulsione a Bisseck! Calvarese chiarisce: «Sostenibile il giallo, vi spiego perché» - L’ex arbitro Calvarese analizza l’episodio e scioglie ogni dubbio sulla questione Le polemiche arbitrali tornano a infiammare la Serie A, e ques ... Segnala juventusnews24.com

Verona-Inter, la moviola: Bisseck su Giovane, è solo giallo? - Gli episodi arbitrali più discussi e controversi del match valido per la decima giornata di campionato: l'incontro è stato arbitrato da Daniele Doveri ... Riporta eurosport.it