Movimento mostra personale di Axel Becker

Sabato 15 novembre 2025 alle ore 17:00 presso la sala espositiva del Museo Crocetti di Roma si svolgerà il vernissage della mostra personale dell'artista Axel Becker. L'evento è curato da Anna Isopo e Romana Becker con presentazione a cura della storica dell’arte Martina Scavone. Axel Becker. 🔗 Leggi su Romatoday.it

