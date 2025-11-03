Movida a Roma alcol ai 15enni ed eccessi di velocità | 2000 multe nel weekend

Fine settimana di controlli intensi nella Capitale. La Polizia Locale di Roma Capitale ha effettuato un ampio servizio di vigilanza nei principali luoghi della movida — da Piazza Bologna a Trastevere, passando per Ponte Milvio, San Lorenzo e Centro Storico — per contrastare gli abusi legati alla malamovida e garantire sicurezza su strada. Il bilancio è pesante: oltre 2.000 sanzioni elevate in poche ore, tra violazioni amministrative e infrazioni al Codice della Strada. Durante i controlli in zona Piazza Bologna, gli agenti hanno sorpreso il titolare di un minimarket mentre vendeva bevande alcoliche a un gruppo di ragazzi di 15 anni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

