Movember per il mese della prevenzione maschile lo Iov si mette i baffi e si colora di blu

Anche quest’anno lo Iov - Istituto Oncologico Veneto aderisce a Movember, la campagna internazionale che ogni novembre richiama l’attenzione sulla salute maschile, in particolare sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori urogenitali.Per l’occasione, la sede dell’Istituto virerà dal rosa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Più di 200 persone hanno partecipato alla corsa con i baffi, la Movemberun che si è tenuta alla colonia fluviale di Morbegno. L’iniziativa che rientra nel mese di Movember, per sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo la prevenzione delle più comuni forme t - facebook.com Vai su Facebook

Sapete cos'è il Movember? - X Vai su X

Movember, il "mese coi baffi" per la salute maschile: cos'è e perché si celebra - che prende il nome dalla fusione delle parole inglesi "moustache" e "november" è il movimento internazionale sulla sensibilizzazione e prevenzione del tumore alla prostata e al testicolo ... Scrive tg24.sky.it

‘Movember’: il mese della prevenzione del tumore alla prostata. Screening gratuito alla Romolo Hospital - La casa di cura Romolo Hospital promuove “Movember”, un’iniziativa di screening gratuito per la prevenzione del tumore alla prostata ... Riporta ilcrotonese.it

Novembre è il mese della prevenzione maschile: a Belluno 185 diagnosi di tumore alla prostata l’anno e 6 i casi di tumore ai testicoli. “Fate attenzione al vostro corpo” - “Mentre il mese di ottobre è dedicato alla salute femminile, novembre è dedicato a quella maschile. Segnala ildolomiti.it