Movember per il mese della prevenzione maschile lo Iov si mette i baffi e si colora di blu

Padovaoggi.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno lo Iov - Istituto Oncologico Veneto aderisce a Movember, la campagna internazionale che ogni novembre richiama l’attenzione sulla salute maschile, in particolare sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori urogenitali.Per l’occasione, la sede dell’Istituto virerà dal rosa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

