Il Motomondiale torna nel Vecchio Continente e si prepara per il suo rush finale. Si inizierà nel corso del fine settimana in arrivo con il Gran Premio del Portogallo sul tracciato di Portimao, quindi sarà la volta del Gran Premio della Comunitat Valenciana sul circuito intitolato a Ricardo Tormo. Due tappe prima del “rompete le righe” conclusivo che, come successo tra Australia e Malesia, vedranno parecchie defezioni per colpa di infortuni assortiti. Non sarà al via del weekend lusitano, per esempio, Maverick Vinales. Nonostante le buone sensazioni avute nel corso degli ultimi test con moto non da gara il pilota del team Red Bull KTM Tech3 ha deciso di posticipare ancora il suo rientro in gara, con Pol Espargarò che lo sostituirà anche in questa occasione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Pol Espargarò al posto di Vinales anche a Portimao. La situazione in griglia di partenza

