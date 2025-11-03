Motogp Lorenzo parla chiaro | Marquez è due gradini sopra a tutti

Bologna, 3 novembre 2025 – Solo con l’infortunio nel finale di stagione si sono aperte possibilità per gli altri piloti. Il 2025 di Marc Marquez in sella alla Ducati ufficiale è stato dominante, vittorioso, autorevole. Mondiale vinto con cinque weekend di anticipo, undici successi domenicali e quattordici nelle sprint prima di farsi male in Indonesia a causa di una caduta innescata da Marco Bezzecchi. Insomma, scelta di Borgo Panigale oltremodo corretta di promuoverlo nel team ufficiale sottraendolo dopo una sola stagione a Gresini, che comunque è rimasta in vetta grazie alla bella stagione del fratello Alex. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Motogp, Lorenzo parla chiaro: “Marquez è due gradini sopra a tutti”

