MotoGP l’impresa epocale dei fratelli Marquez Solo negli USA si sono visti affari di famiglia simili
Marc e Alex Marquez hanno realizzato “L’Impresa” del 2025, quella con l’articolo determinativo e la “I” maiuscola. Anzi, diciamo pure che assieme hanno firmato uno dei più grandi conseguimenti mai raggiunti da una famiglia in ambito motoristico. Vedere due fratelli chiudere un campionato in prima e seconda posizione è, difatti, qualcosa di inaudito. Sono parecchi gli “affari di famiglia” fra le due e le quattro ruote, i fratelli capaci di lasciare il segno sono una pletora. Però, quanto compiuto dai Marquez è sensazionale. Gli Schumacher, per esempio, in F1 non ce l’hanno mai fatta. Gli “anni buoni” avrebbero potuto essere quelli all’inizio del XXI secolo, ma Ralf non è mai andato oltre la quarta piazza in campionato quando Michael vinceva. 🔗 Leggi su Oasport.it
