MotoGP GP Portogallo 2025 | programma orari tv streaming guida SKY e TV8

Siamo pronti per entrare ufficialmente nel vivo del rush finale del Motomondiale 2025. La stagione volge ormai alle battute conclusive e non rimangono che due tappe prima del “rompete le righe” in vista della prossima stagione. Inizieremo con il fine settimana del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo e penultimo appuntamento del campionato 2025, prima del gran finale di Valencia della prossima settimana. Si gareggerà sullo splendido scenario del tracciato di Portimao e ci attende una tappa comunque interessante, anche se sono stati già assegnati i titoli di MotoGP e Moto3. La Moto2, invece, ci regalerà uno splendido finale di stagione con Diogo Moreira che ha sorpassato in vetta alla classifica generale Manuel Gonzalez. 🔗 Leggi su Oasport.it

