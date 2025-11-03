MotoGP Alex Marquez | Fondamentale avere una moto ufficiale nel 2026 Su mio fratello Marc…
Siamo a due sole gare dal termine della stagione e, di conseguenza, è tempo di bilanci per Alex Marquez. Il pilota spagnolo, vice-campione del mondo alle spalle del fratello Marc, si è raccontato a 360° tra presente e futuro, con molti spunti interessanti. In primo luogo il pilota del team Ducati Gresini ha raccontato il rapporto con la sua moto: “Con la GP24 è stato amore a prima vista. Non sono molto bravo ad esprimere quello che provo, ma si poteva vedere il sorriso sul mio volto sotto il casco. E credo che le differenze con la GP25 siano evidenti. La GP25 è un’evoluzione, con parti che ogni pilota può decidere di avere. 🔗 Leggi su Oasport.it
