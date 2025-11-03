Mostra sui carabinieri nella Prima guerra mondiale

Il Comune di Brugine in occasione dell' inaugurazione del Monumento agli Eroi, dedicato a 9 concittadini insigniti di Medaglia al Valore Militare, e alla piazzetta degli Eroi invita i cittadini a visitare la Mostra realizzata dalla Sezione A.N.C. di Cividale. La mostra mira a illustrare il ruolo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Scopri altri approfondimenti

La Provincia Unica TV. . In vista del 4 novembre, giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, i Carabinieri di Sondrio si raccontano ai cittadini con una mostra di divise storiche e le testimonianze dei giovani militari da poco entrati nell’Arma - facebook.com Vai su Facebook

Lodi: dalla Grande Guerra ai giorni nostri, in mostra le uniformi e i cimeli dei Carabinieri - In occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, la mattina dell'1 novembre sarà inaugurata nel centro di Lodi ... Riporta agenzianova.com

Lodi celebra i Carabinieri: un viaggio tra storia, divise e memoria - Nel cuore della città una mostra diffusa racconta l’evoluzione dell’Arma, dalle uniformi della Grande Guerra alle dotazioni moderne, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Arma ... Si legge su msn.com

Da Hitler all’Ucraina, la mostra che riscrive la storia della guerra: «Il Donbass è tornato nella culla natia» - Donetsk, Lugansk, Kherson e Zhaporizhzhia, «sono tornate nella loro culla natia». Come scrive msn.com