Mostra in ricordo del pilota Eugenio Renna Amphicar

L'Associazione Culturale Amici della Targa Florio per il giorno SABATO 13 DICEMBRE 2025, dalle ore 17,00, al Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi di Palermo, organizza una riunionemostra tra ex piloti ed appassionati in omaggio e ricordo di Eugenio Renna - “Amphicar”.Nel corso della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

