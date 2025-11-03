Mostra e visite guidate | due eventi alla Rosso Tiziano

Ilpiacenza.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 6 e sabato 8 novembre due visite guidate con Stefano Pronti e la mostra "Lo specchi del cielo" di Giancarlo Pozzi organizzati dalla Galleria Rosso Tiziano.Giovedì 6 novembre alle ore 16,30 visite guidate con Stefano Pronti a quattro secoli di meraviglie a Palazzo Scotti da Fombio (sede. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Oggi visite guidate con Silvia Sansovini - Al via le iniziative collaterali della mostra fotografica ‘Sulle tracce di Dante a Forlì’; manifestazione che ha già suscitato molto interesse. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Diocesi: Padova, chiude domani la mostra “Il Canova mai visto”. Iniziative e visite guidate speciali nel fine settimana - Opere del Seminario vescovile e della Chiesa degli Eremitani”, allestita nelle sale del Museo diocesano di Padova. Segnala agensir.it

Visite guidate e biglietto ridotto. Al museo con "Domenica più" - Tornano gli appuntamenti con le visite guidate "Domenica Più" rivolte, per questa nuova edizione, alla scoperta della mostra "Nuovi percorsi... Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Mostra Visite Guidate Due