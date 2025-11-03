Mosca | Italia crollerà se spreca su Kiev

15.55 "Finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente soldi dei contribuenti per l'Ucraina l'Italia crollerà tutta,dall'economia alle torri".E' il commento della portavoce degli Esteeri russo,Maria Zakharova al crollo alla Torre dei Conti ai Fori Imperiali. "Ricordo che a maggio di quest'anno il ministero degli Esteri italiano ha riferito che 'il sostegno italiano all' Ucraina,compreso aiuto militare e contributi versati tramite meccanismi Ue. ammonta a circa 2,5 mld di euro",scrive E il Pd:governo convochi l'ambasciatore. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

