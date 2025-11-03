Mosca stringe con Pechino Trump corteggia Xi | la nuova guerra fredda a tre potenze

Mosca ribadisce la sua vicinanza a Pechino. Il primo ministro russo, Mikhail Mishustin, si è recato a Hangzhou per incontrare l’omologo cinese, Li Qiang. Nell’occasione, secondo Ria Novosti, sono stati firmati vari accordi “nei settori degli investimenti, dell’energia, dei trasporti, dell’agricoltura e dei media”. In questo quadro, Mishustin ha affermato che le relazioni tra Mosca e Pechino sono “al livello più alto nella loro storia secolare e continuano a svilupparsi dinamicamente in tutti i settori, nonostante i vari ostacoli e le sanzioni occidentali illegali”. “Nonostante i nuovi rischi e le sfide esterne in questo processo, Cina e Russia si sostengono costantemente a vicenda, instaurano contatti e interazioni strategiche e si impegnano a superare congiuntamente le difficoltà”, ha dichiarato, dal canto suo, il premier cinese, per poi aggiungere: “Cina e Russia sono buoni vicini e partner affidabili che possono sempre fidarsi l’uno dell’altro”. 🔗 Leggi su Panorama.it

