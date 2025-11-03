Mosca | L' Italia sprofonderà se spreca soldi per Kiev
Nuova provocazione di Mosca contro l’Italia. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova è tornata ad attaccare il sostegno di Roma all’Ucraina e, in riferimento al crollo della Torre dei Conti a Roma, ha affermato che il Paese “crollerà completamente” se continuerà a destinare fondi a Kiev. Il commento è stato pubblicato sul canale Telegram ufficiale della diplomatica di Vladimir Putin. Al momento della diffusione del messaggio, un operaio risultava ancora intrappolato sotto le macerie e le operazioni di soccorso erano in corso. Nel suo intervento, la rappresentante del Cremlino ha ricordato che, secondo il ministero degli Esteri italiano, l’Italia ha finora stanziato 2,5 miliardi di euro tra aiuti economici e forniture militari a favore dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
