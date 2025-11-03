Mosca avverte il governo | Fin quando aiuterete l' Ucraina l' Italia crollerà tutta

Feedpress.me | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti" per l’Ucraina, «l'Italia crollerà tutta, dall’economia alle torri». E’ il commento della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova al crollo parziale della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. «Ricordo che a maggio di quest’anno il ministero degli Esteri italiano ha riferito che. 🔗 Leggi su Feedpress.me

