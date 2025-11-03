Mosca avverte il governo | Fin quando aiuterete l' Ucraina l' Italia crollerà tutta
«Finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti" per l’Ucraina, «l'Italia crollerà tutta, dall’economia alle torri». E’ il commento della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova al crollo parziale della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. «Ricordo che a maggio di quest’anno il ministero degli Esteri italiano ha riferito che. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Scopri altri approfondimenti
Il presidente degli #StatiUniti #Trump, dopo l'incontro con il leader cinese #XiJinping, ordina la ripresa dei test nucleari. #Mosca avverte: "Agiremo di conseguenza". Ferma la condanna dell' #Onu - X Vai su X
Tg2. . Il presidente degli #StatiUniti #Trump, dopo l'incontro con il leader cinese #XiJinping, ordina la ripresa dei test nucleari. #Mosca avverte: "Agiremo di conseguenza". Ferma la condanna dell'#Onu - facebook.com Vai su Facebook
Mosca "avverte" il governo: "Fin quando aiuterete l'Ucraina, l'Italia crollerà tutta" - E’ il commento della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova al crollo parziale della Torre dei Conti ai Fori Imperiali ... Segnala msn.com
Stop Ue al gas russo. Mosca avverte Roma sugli asset - La riunione dei ministri dell'Energia dell'Ue registra l'atteso via libera allo stop all'import di gas e Gnl russi. Secondo ansa.it
Il consulente del Cremlino: “Mosca risponderà duramente se oltre alle sanzioni darete i missili Tomahawk a Kiev” - Da Mosca Alexey Maslov, accademico e consulente del Cremlino, avverte: l’offensiva contro il petrolio russo e la prospettiva di missili a lungo raggio ... Lo riporta fanpage.it