Mosca | Aiutate Kiev intanto crolla l’Italia Ira della Farnesina
''Il sostegno italiano all'Ucraina ammonta a circa 2,5 miliardi di euro'',la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Le forze di difesa aerea russa dalle 20.00 alle 23.00 (ora Mosca) hanno abbattuto 57 droni ucraini sopra le diverse regioni della Russia - facebook.com Vai su Facebook
Cede la Torre dei Conti a Roma, la provocazione di Mosca: "Aiutate Kiev, intanto crolla l'Italia" | La Farnesina replica: "Abisso di volgarità" - Dopo il cedimento parziale della Torre dei Conti, storico monumento del XIII secolo situato a pochi passi dai Fori I ... Secondo msn.com
Mosca: 'Come la Torre, con i soldi a Kiev crollerà l'Italia'. La Farnesina: 'Un abisso di volgarità' - Polemica per le parole della portavoce del ministero degli Esteri russo Zakharova dopo il crollo ai Fori Imperiali. Da ansa.it
Mosca: Italia crollerà se spreca su Kiev - "Ricordo che a maggio di quest'anno il ministero degli Esteri italiano ha riferito che 'il sostegno italiano all' Ucraina, compreso aiuto militare e contributi versati tramite meccanismi Ue, ammonta a ... Riporta rainews.it