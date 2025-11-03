Mosca | Aiutate Kiev intanto crolla l’Italia Ira della Farnesina

Imolaoggi.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''Il sostegno italiano all'Ucraina ammonta a circa 2,5 miliardi di euro'',la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

