Morto un grande italiano | aveva reso felici milioni di bambini

Milano e l'Italia intera salutano oggi una figura simbolo dell'industria alimentare nazionale. Loriano Bagnoli, patron della Sammontana e presidente onorario dell'azienda di gelati che porta il suo nome, si è spento all'età di 86 anni. La sua scomparsa segna la fine di un'epoca per il mondo del gelato artigianale italiano, ma lascia un'eredità fatta di innovazione, passione e dedizione familiare. Leggi anche: Spettacolo in lutto, è morto il genio della comicità italiana: "Ha cambiato il modo di far ridere" Nato in una famiglia di imprenditori del settore alimentare, Loriano Bagnoli ha incarnato per decenni l'immagine del manager capace di coniugare tradizione e modernità.

