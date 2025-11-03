Morto Marco Iazzetta l'operaio precipitato dal quarto piano a Scampia | era ricoverato da 2 mesi
Morto l'operaio 63enne, Marco Iazzetta: era precipitato da un palazzo in costruzione a Scampia il 10 settembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
E' morto a soli 60 anni Marco Ghigliani, amministratore delegato di La7 e tra i manager italiani più stimati. Nel 2017 ebbe splendide parole per il G7 a #Taormina. LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com Vai su Facebook
Marco Iazzetta, morto l'operaio 63enne caduto da una palazzina a Scampia - Non ce l'ha fatta Marco Iazzetta, operaio 63enne di Afragola. Riporta msn.com