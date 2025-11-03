Morto Loriano Bagnoli il patron di Sammontana | portò il gelato italiano nel mondo

Tgcom24.mediaset.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fu lui, insieme ai fratelli Renzo e Sergio, a dare impulso all'attività artigianale di famiglia a Empoli, trasformandola in un vero colosso internazionale dell'imprenditoria italiana. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

