Morto Loriano Bagnoli il patron di Sammontana | portò il gelato italiano nel mondo
Fu lui, insieme ai fratelli Renzo e Sergio, a dare impulso all'attività artigianale di famiglia a Empoli, trasformandola in un vero colosso internazionale dell'imprenditoria italiana. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
