Morto Loriano Bagnoli il patron di Sammontana colosso dei gelati

E' morto all'età di 86 anni Loriano Bagnoli, presidente onorario e patron della Sammontana. Figlio di Romeo, che aveva aperto un bar-latteria nel secondo dopoguerra a Empoli (Firenze), fu il fondatore dell'azienda insieme ai fratelli Renzo e Sergio, trasformando l'attività artigianale del padre in un colosso dei gelati. I funerali si terranno domani, martedì 4 novembre, alle ore 15:30, nella Collegiata. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Morto Loriano Bagnoli, il patron di Sammontana colosso dei gelati

