Morto Loriano Bagnoli il patron di Sammontana aveva 86 anni | Un pezzo dell'Italia industriosa del dopoguerra

Loriano Bagnoli aveva fondato coi fratelli la storica azienda di gelati Sammontana trasformando la precedente attività artigianale del padre nel 1948. "Un pezzo di Empoli ci lascia. Un pezzo della Empoli industriosa, che nel dopoguerra ha spostato le macerie e ha costruito con sapienza e pazienza" ha ricordato il sindaco della città toscana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

