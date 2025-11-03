Morto lo zio di Laura Pausini | è stato falciato da un’auto pirata mentre si trovava in bici

Tragedia a Bologna dove Ettore Pausini, zio della nota cantante Laura, è morto dopo essere stato travolto da un’auto pirata. La vicenda, che si è svolta nella giornata di domenica 2 novembre, è avvenuta in via degli Stradelli Guelfi, nel tratto tra Castenaso e San Lazzaro di Savena. Ettore Pausini si trovava a bordo della sua bici quando è stato falciato da un’auto pirata, una Opel Astra, con il conducente che, anziché fermarsi, è fuggito a tutta velocità allontanandosi dal luogo dell’incidente. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi e i tentativi di rianimazione per lo zio della cantante non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Morto lo zio di Laura Pausini: è stato falciato da un’auto pirata mentre si trovava in bici

