Morto l' ammiraglio Guido Venturoni il cordoglio del suo Abruzzo
È venuto a mancare all'età di 91 anni l'ammiraglio Guido Venturoni, di origini abruzzesi. Era nato nel 1934 a Teramo, nel corso della sua carriera ricoprì le cariche di capo di stato maggiore della Marina Militare e di capo di stato maggiore della Difesa. Nel 2013 è stato presidente ad interim di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Addio a Guido Venturoni, l’ammiraglio che fece grande la Difesa italiana - Il cordoglio del Ministro Crosetto «Esprimo, a nome mio personale e di tutta la Difesa, profondo cordoglio per la scomparsa dell’Ammiraglio Guido Venturon ... Si legge su infodifesa.it