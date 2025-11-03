Morto l' ammiraglio Guido Venturoni il cordoglio del suo Abruzzo

È venuto a mancare all'età di 91 anni l'ammiraglio Guido Venturoni, di origini abruzzesi. Era nato nel 1934 a Teramo, nel corso della sua carriera ricoprì le cariche di capo di stato maggiore della Marina Militare e di capo di stato maggiore della Difesa. Nel 2013 è stato presidente ad interim di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

