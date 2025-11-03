Morto il patron di Sammontana | Loriano Bagnoli aveva 86 anni
È morto all'età di 86 anni Loriano Bagnoli, presidente onorario e patron della Sammontana, il celebre marchio italiano di gelati. Figlio di Romeo, che aveva aperto un bar-latteria dopo la seconda guerra mondiale a Empoli, fu il fondatore dell'azienda insieme ai fratelli Renzo e Sergio. Furono loro, insomma, a trasformare l'attività artigianale del padre in un colosso dei gelati. L'imprenditore era stato colpito da ictus un paio di anni fa. E nei giorni scorsi una emorragia cerebrale ha reso necessario un ricovero d’urgenza a Empoli. Oggi a guidare la sua azienda c'è il figlio Leonardo, amministratore delegato, con vicepresidente Marco Bagnoli, figlio di Renzo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
