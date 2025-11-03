Morto Giancarlo Pasquini senatore bolognese e presidente di Legacoop
Bologna, 3 novembre 2025 – È morto Giancarlo Pasquini, figura di spicco del mondo della cooperazione e della politica bolognese. Aveva 88 anni. Pasquini ha avuto una lunga carriera dentro la Lega delle Cooperative, della quale è diventato presidente dal 1992 al 1996, anno in cui è stato eletto al Senato e aderì al gruppo Sinistra Democratica. Riconfermato nel 2001 con i DS, restò a palazzo Madama fino al 2006. È stato anche membro del Consiglio d’amministrazione dell’ Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza per decenni, dove si è impegnato con passione e competenza per migliorare la vita di tante persone, dentro e fuori dall’Istituto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
