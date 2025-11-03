Morti sul colpo Frontale spaventoso in Italia il bilancio è tremendo | impatto devastante
Un tragico incidente stradale ha scosso il pomeriggio di oggi, lunedì 3 novembre, sulla strada statale 100 nel territorio di Mottola, in provincia di Taranto. Un camion e un furgone Fiat Doblò si sono scontrati frontalmente in un violento impatto che non ha lasciato scampo a due persone. Lo schianto è avvenuto attorno alle ore 16 su un tratto rettilineo dell’arteria a scorrimento veloce, a poche centinaia di metri dallo svincolo per Palagianello. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante, un autoarticolato che trasportava mezzi meccanici, avrebbe impattato frontalmente contro il furgone bianco che proveniva dalla direzione opposta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
