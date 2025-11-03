Tempo di lettura: 4 minuti di McBlu76 Il confine. Il confine tra una vittoria ed un sconfitta, tra una decisione arbitrale sbagliata ed una corretta, con un regolamento a colori, a seconda delle maglie. Tra Eindhoven ed il Como, in balià degli eventi, tra campo, arbitri e var. In Olanda una squadra senz’anima, che si sgretola alle prime difficoltà, arrendendosi prima agli episodi, poi agli avversari. Al Maradona gli episodi ci tengono in vita, impossibile sapere cosa sarebbe accaduto senza Milinkovic su Lautaro o se i nerazzurri avessero concretizzato una delle cinque, sei palle gol avute nei primi 45 minuti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Morti e risorti in una settimana. Ma gli avversari sono tanti, non solo in campo