Morte dopo il trattamento antitarlo | indagato il titolare della ditta La casa resta sotto sequestro

Nuovi sviluppi nell’inchiesta sulla morte di Antonella Peruzzi, la donna di 66 anni deceduta domenica 26 ottobre nella sua abitazione di Alberoro, nel comune di Monte San Savino, dopo un trattamento antitarlo eseguito pochi giorni prima all’interno della casa. La Procura di Arezzo ha infatti iscritto nel registro degli indagati il legale rappresentante della ditta specializzata che aveva effettuato l’intervento. L’iscrizione, spiegano gli inquirenti, è un atto dovuto per permettere alla difesa di partecipare agli accertamenti tecnici già disposti dal pubblico ministero. Il fascicolo, inizialmente aperto contro ignoti (modello 44), è ora passato a modello 21, ovvero a carico di persona nota, anche solo in via precauzionale. 🔗 Leggi su Lortica.it

