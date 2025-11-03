Morte AuroraPm chiede 20 anni per l' ex

12.48 Il Pm bolognese per i Minorenni ha chiesto la condanna a 20 anni e 8 mesi per la morte di Aurora Tila, la 13enne precipitata il 25 ottobre 2024 da un balcone al settimo piano del palazzo in cui viveva. Sotto accusa l'ex ragazzo, 15enne, che si è sempre dichiarato innocente. Per la Procura, fu omicidio volontario aggravato dallo stalking. Per l'accusa il 15enne avrebbe spinto Aurora dal balcone, colpendola per poi farla cadere dopo essersi aggrappata alla ringhiera. Già oggi il giudice potrebbe emettere la sentenza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Argomenti simili trattati di recente

La morte del fondatore di Mango, caduto da un dirupo, è avvolta nei dubbi. È stato il figlio, che era con lui al momento del volo, a ucciderlo? Intanto la compagna chiede ... - Isak Andic è morto mentre si trovava in montagna col figlio Jonathan, lo scorso 14 dicembre. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Morte Mara Favro, procura chiede archiviazione - La procura di Torino ha chiesto l'archiviazione del fascicolo sul caso di Mara Favro, la 51enne residente in Valle di Susa scomparsa nella notte fra il 7 e l'8 marzo del 2024 e ritrovata senza vita lo ... Come scrive ansa.it