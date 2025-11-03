Morte Aurora Tila condannato l’ex fidanzato

Il tribunale per i minorenni di Bologna ha emesso una condanna a 17 anni di reclusione per il 16enne ritenuto responsabile della morte di Aurora Tila, la ragazza di 13 anni precipitata dal settimo piano di un palazzo a Piacenza il 25 ottobre 2024. La procura aveva chiesto una pena più severa, pari a 20 anni e otto mesi, per omicidio volontario aggravato dallo stalking, dalla minore età della vittima e dal legame sentimentale tra i due, senza il riconoscimento delle attenuanti generiche. Il procedimento si è svolto con rito abbreviato, che comporta una riduzione di un terzo della pena in caso di condanna. 🔗 Leggi su Lettera43.it

