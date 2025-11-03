Morte Aurora Tila condannato l’ex fidanzato
Il tribunale per i minorenni di Bologna ha emesso una condanna a 17 anni di reclusione per il 16enne ritenuto responsabile della morte di Aurora Tila, la ragazza di 13 anni precipitata dal settimo piano di un palazzo a Piacenza il 25 ottobre 2024. La procura aveva chiesto una pena più severa, pari a 20 anni e otto mesi, per omicidio volontario aggravato dallo stalking, dalla minore età della vittima e dal legame sentimentale tra i due, senza il riconoscimento delle attenuanti generiche. Il procedimento si è svolto con rito abbreviato, che comporta una riduzione di un terzo della pena in caso di condanna. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Argomenti simili trattati di recente
Parla la zia di Aurora Maniscalco: "Adesso speriamo nella verità" Le speranze della zia dopo la riapertura in Austria dell'inchiesta sulla morte della hostess palermitana. Il servizio di Giorgio Ruta - facebook.com Vai su Facebook
In Austria sono state riaperte le indagini sulla morte di Aurora Maniscalco, una hostess italiana morta a Vienna in circostanze poco chiare - X Vai su X
Omicidio Aurora Tila, l’ex fidanzatino condannato a 17 anni - Il pm Simone Purgato aveva chiesto per il 16enne una condanna a 20 anni e otto mesi, senza il riconoscim ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Aurora Tila, condannato a 17 anni l'ex fidanzato. La13enne morì precipitando dal balcone - Il giudice del Tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato alla pena di 17 anni il ragazzino 16enne imputato per l'omicidio pluriaggravato di Aurora Tila, 13 anni, morta ... Come scrive msn.com
Aurora Tila, condannato a 17 anni l'ex fidanzato. La 13enne morì precipitando da un balcone al settimo piano - Il giudice del Tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato alla pena di 17 anni il ragazzino 16enne imputato per l'omicidio pluriaggravato di Aurora Tila, 13 anni, morta a Piacenza il 25 ... Secondo ilmattino.it