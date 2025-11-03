Arezzo, 3 novembre 2025 – Svolta nell’inchiesta sulla morte di Antonella Peruzzi, la 66enne di Alberoro deceduta domenica 26 ottobre in circostanze ancora da chiarire. La procura di Arezzo ha iscritto al registro degli indagati il legale rappresentante della ditta antitarlo che aveva effettuato un trattamento nella casa della donna poco prima del decesso. Gli accertamenti. L’iscrizione, definita dagli inquirenti un atto dovuto, consente a tutte le parti di partecipare agli accertamenti tecnici disposti dal pm. Il fascicolo, inizialmente aperto come modello 44 (contro ignoti), è ora passato a modello 21, cioè a carico di persona nota, anche solo in via cautelativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morta in casa dopo il trattamento antitarlo, indagato il proprietario della ditta