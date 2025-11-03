Monza scompaiono le torri e spunta il parco | la giunta rivede il progetto di riqualificazione

Scompariranno le torri ma ci saranno una piazza pubblica e un parco di 20mila metri quadrati. La giunta comunale h infatti rivisto il progetto di riqualificazione e sviluppo sull'area dismessa (quella occupata dalla vecchia officina galvanica, chiusa ormai dal 1960) compresa tra viale Lombardia e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it