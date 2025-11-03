Monza cannibali di auto ancora in azione | scatta l' allarme

Gomme, paraurti, schermi, fari. I "cannibali" delle auto sono di nuovo all'opera in città e nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 novembre sono tornati a fare incetta dei pezzi di automobili da rivendere al mercato nero. L'allarme è scattato sulla pagina Facebook del gruppo "Sei di Monza se.". 🔗 Leggi su Monzatoday.it