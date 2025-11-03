Montesport tutto perfetto Una prova di maturità
SCANDICCI 1 MONTESPORT 3 ROBUR SCANDICCI: Bernardeschi, Scagnetto, Menon, Cacciatore, Arcangeli, Stoppioni, Grimaldi, Savioli, Buckynska, Masoni, Massaglia, Mercante, Omonoyan, Grossi (L1), Mencarelli (L2). All. Chirichella. MONTESPORT: Brogi, Para, Giubbolini, Bertelli, Mazzinghi, Fatone, Scardigli, Maionchi, Galli, Testi, Mauro, Ceccarelli, Castellani (L1), Eifelli (L2). All. Contrario. Arbitri: Gardenghi e La China di Terni. Parziali: 14-25; 14-25; 25-21; 23-25. SCANDICCI – La Montesport passa a Scandicci al termine di una gara ben giocata, staccando di tre punti proprio le fiorentine alle quali le montespertolesi erano appaiate alla vigilia del match. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
UNDER 13 BIANCA Buona prova nonostante la sconfitta per i biancorossi di Paoletti e Albini. Un gruppo quasi tutto sotto età che sta facendo grandi progressi sia sul piano tecnico ma sopratutto di convinzione e mentalità. Laurenziana 31 Montesport 44
La Montesport dà prova di carattere ma alla fine è costretta ad arrendersi - Pediatrica Bindi 3 MONTESPORT 0 PEDIATRICA BINDI: Braida, Davoli, Covino, Citterio, Bondarenko, Fontemaggi, Pagot, Cherici, Brutti, Biondi, Poli, Fiori, Caruana.