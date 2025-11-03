Montesilvano piange la scomparsa del Cavaliere Raffaele Gallerati fece conoscere la gazzosa ai primi bagnanti esteri

Lutto a Montesilvano per la scomparsa di Raffaele Gallerati, Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.Gallerati aveva 94 anni ed è venuto a mancare nella casa dove era nato.Lascia la moglie Anna, i figli Piergiovanni e Renzo, le nuore Sabrina ed Elisabetta, i nipoti e i pronipoti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it