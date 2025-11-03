Montemurlo | investito dalla sua auto in piazza Castello è grave
L'uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco e dal personale del 118 che lo ha portato in ospedale in codice rosso L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
