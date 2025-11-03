Montemurlo | investito dalla sua auto in piazza Castello è grave

Firenzepost.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco e dal personale del 118 che lo ha portato in ospedale in codice rosso L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

montemurlo investito dalla sua auto in piazza castello 232 grave

© Firenzepost.it - Montemurlo: investito dalla sua auto in piazza Castello, è grave

Scopri altri approfondimenti

Postino investito dalla sua auto, portato a Careggi con l’elisoccorso - Sembra infatti che il portalettere fosse sceso dalla vettura per consegnare della posta quando il mezzo si è messo in movimento. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Montemurlo Investito Sua Auto