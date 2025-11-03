Montefredane | la scuola di via Roma riapre dopo il sisma
La scuola di via Roma, nel comune di Montefredane, chiusa precauzionalmente a seguito del terremoto che ha recentemente scosso il territorio, riaprirà le sue porte mercoledì prossimo.La decisione è stata presa al termine delle verifiche tecniche condotte sull’edificio, il quale non ha riportato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
