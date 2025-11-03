Montefredane | la scuola di via Roma riapre dopo il sisma

Avellinotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scuola di via Roma, nel comune di Montefredane, chiusa precauzionalmente a seguito del terremoto che ha recentemente scosso il territorio, riaprirà le sue porte mercoledì prossimo.La decisione è stata presa al termine delle verifiche tecniche condotte sull’edificio, il quale non ha riportato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Montefredane, conferenza stampa sulla sicurezza dopo il sisma - Pisano” del Comune di Montefredane, si terrà una conferenza stampa per illustrare gli esiti delle ispezioni tecniche e i risultati ... Scrive irpinianews.it

montefredane scuola via romaTerremoto a Montefredane, Valditara chiama Aquino: «Si può attivare la Dad» - Mentre proseguono i sopralluoghi tecnici nel plesso scolastico di via Roma, è direttamente il Ministero dell'Istruzione e del Merito a scendere in campo per la comunità ... Riporta ilmattino.it

montefredane scuola via romaMontefredane: scuola primaria e secondaria provvisoriamente ad Altavilla Irpina - Lo afferma il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, a margine dell'incontro con le famiglie degli studenti della propria comunità. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Montefredane Scuola Via Roma