Monte Mario usare i locali dismessi della scuola per il nuovo nido | Colma una lacuna del territorio

Romatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un asilo nido nell’istituto comprensivo Parco della Vittoria. È questa la richiesta che arriva da chi vive tra Trionfale e Monte Mario e che, per questo, porta i figli nella scuola Leopardi.Gli edifici dismessi“All’interno dell’istituto comprensivo Parco della Vittoria – ha spiegato Giulia. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Monte Mario Discoteche abusive Sigilli a due locali 5 Da associazioni culturali a discoteche. - Nellocale in via Passo Corese, gestito da un peruviano, l'unica uscita di sicurezza era stata addirittura ostruita da materiale edile. Si legge su iltempo.it

Monte Mario, dopo l'incendio i cittadini si mobilitano: 17 mila firme per la petizione «Rimboschiamolo!» su Change.org - E se da lontano si vede solo una grande macchia nera che sfiora l'osservatorio astronomico e spezza ... Lo riporta roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Monte Mario Usare Locali