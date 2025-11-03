Monte Mario usare i locali dismessi della scuola per il nuovo nido | Colma una lacuna del territorio

Un asilo nido nell’istituto comprensivo Parco della Vittoria. È questa la richiesta che arriva da chi vive tra Trionfale e Monte Mario e che, per questo, porta i figli nella scuola Leopardi.Gli edifici dismessi“All’interno dell’istituto comprensivo Parco della Vittoria – ha spiegato Giulia. 🔗 Leggi su Romatoday.it