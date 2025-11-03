Monopoli | voci tra le onde
Monopoli: Voci tra le OndeStorie antiche, emozioni senza tempoDomenica 09 novembre – ore 18.30Ti portiamo in un viaggio emozionante nel cuore di Monopoli, tra vicoli intrisi di storia e leggende che riecheggiano tra le onde e le antiche mura. Con la voce teatrale e coinvolgente di Pasquale. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
+++SABATO IN CAMPO PER QUATTRO PUGLIESI DI C: LE VOCI DI CASARANO-MONOPOLI, CERIGNOLA E TEAM ALTAMURA - SERIE D, PIZZULLI PRESENTA MARTINA-BARLETTA: RITORNO DA EX AL TURSI - SERIE B, BARI-CESENA E' ANCHE CAS - facebook.com Vai su Facebook
Monopoli, 70enne spinta al largo dalle onde: salvata dalla bagnina - MONOPOLI – Si era allontanata per un bagno con suo marito, ma le onde l’avevano spinta a largo e non riusciva più a tornare indietro. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
La nuotata diventa un incubo: due bagnanti si allontanano e non riescono a rientrare per le onde. Salvati dalla Guardia Costiera - Un pomeriggio di mare che poteva trasformarsi in tragedia si è concluso con un lieto fine grazie alla prontezza della Guardia Costiera di Bari. Secondo quotidianodipuglia.it
Giovane travolto dalle onde. Salvato dalla Guardia Costiera - Un 29enne, originario di Minervino Murge, è stato salvato da una motovedetta della Guardia Costiera a Cala Monaci, nel comune di Monopoli. Secondo rainews.it