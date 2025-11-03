Monopoli muore in un incidente stradale Piero Longo | 8 anni fa suo figlio sparì nel nulla

Tgcom24.mediaset.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sessantenne ha perso la vita dopo essersi scontrato con un muretto a secco. La comunità è sconvolta: nel 2017 era svanito nel nulla il figlio Giovanni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

monopoli muore in un incidente stradale piero longo 8 anni fa suo figlio spar236 nel nulla

© Tgcom24.mediaset.it - Monopoli, muore in un incidente stradale Piero Longo: 8 anni fa suo figlio sparì nel nulla

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Monopoli-Castellana: 60enne muore in incidente sulla SP Monopoli-Castellana - Castellana in un incidente che ha visto coinvolti un’auto e un trattore. Come scrive informatissimo.net

monopoli muore incidente stradaleMonopoli (BA), tragedia sulla strada per Castellana Grotte: muore un uomo di 60 anni - Incidente mortale sulla Monopoli–Castellana Grotte, muore un uomo di 60 anni dopo lo schianto contro un muretto a secco. Segnala trmtv.it

monopoli muore incidente stradaleTragedia sulla Monopoli-Castellana Grotte: un morto in un incidente stradale - Secondo le prime informazioni, l’auto coinvolta, per cause ancora in corso di accertamento, è finita contro un muretto a secco lungo il percorso. Come scrive giornaledipuglia.com

Cerca Video su questo argomento: Monopoli Muore Incidente Stradale