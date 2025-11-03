Monopoli muore in un incidente stradale Piero Longo | 8 anni fa suo figlio sparì nel nulla
Il sessantenne ha perso la vita dopo essersi scontrato con un muretto a secco. La comunità è sconvolta: nel 2017 era svanito nel nulla il figlio Giovanni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
