Monitorare e prevedere la produttività delle colture con IA e satelliti | lo studio Sant' Anna

Pisatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La regione mediterranea, caratterizzata da una grande diversità colturale, è oggi sottoposta a crescenti pressioni dovute a siccità, estremi termici e scarsità di risorse. Una nuova ricerca condotta dal dottorando Wondimagegn Abebe Demissie, e dai professori Luca Sebastiani e Rudy Rossetto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Monitorare Prevedere Produttivit224 Colture