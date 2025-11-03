Moncalieri 15enne torturato nella notte di Halloween | la madre chiede giustizia indagati tre adolescenti della baby gang

La Procura per i minorenni di Torino indaga su tre ragazzi di 14, 15 e 16 anni accusati di aver sequestrato e maltrattato un coetaneo con disabilità cognitiva. Sequestrati i cellulari degli indagati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Moncalieri, 15enne torturato nella notte di Halloween: la madre chiede giustizia, indagati tre adolescenti della baby gang

